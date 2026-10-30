Smurfit Westrock informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Smurfit Westrock präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.42 USD, nach 0.470 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.16 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8.00 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch