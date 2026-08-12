SMU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SMU hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

SMU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.23 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.60 CLP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 692.86 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678.27 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch