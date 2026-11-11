SMU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SMU hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 710.85 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMU einen Umsatz von 689.68 Milliarden CLP eingefahren.

Experten hatten einen Verlust von 0.700 CLP je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 709.71 Milliarden CLP erwartet.

Redaktion finanzen.ch