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31.08.2026 06:37:00
SMT Scharf: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SMT Scharf hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0.50 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0.070 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 18.9 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 30.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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