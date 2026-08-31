SMT Scharf: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SMT Scharf hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.50 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0.070 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 18.9 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 30.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch