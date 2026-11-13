SMS Lifesciences India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SMS Lifesciences India liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SMS Lifesciences India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10.77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMS Lifesciences India 20.19 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 913.8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMS Lifesciences India einen Umsatz von 813.7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch