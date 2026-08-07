SMS Lifesciences India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SMS Lifesciences India hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMS Lifesciences India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 729.4 Millionen INR im Vergleich zu 825.1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch