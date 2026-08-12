Smruthi Organics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Smruthi Organics lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2.51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Smruthi Organics -0.960 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 293.0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch