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20.10.2026 06:37:00
SML Isuzu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SML Isuzu liess sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SML Isuzu die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 8.09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SML Isuzu 14.55 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SML Isuzu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.70 Milliarden INR im Vergleich zu 5.55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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