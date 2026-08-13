Smithfield Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Smithfield Foods hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Smithfield Foods im vergangenen Quartal 3.67 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Smithfield Foods 3.81 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch