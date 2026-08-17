Smith Midland: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Smith Midland hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.26 USD. Im letzten Jahr hatte Smith Midland einen Gewinn von 0.790 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Smith Midland mit einem Umsatz von insgesamt 23.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch