Smith Midland öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Smith Midland gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0.54 USD gegenüber 0.590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.03 Prozent zurück. Hier wurden 21.5 Millionen USD gegenüber 23.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
