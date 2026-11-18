Smith Midland lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Smith Midland 0.540 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 22.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch