Smith Douglas Homes A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smith Douglas Homes A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 USD, nach 0.240 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Smith Douglas Homes A mit einem Umsatz von insgesamt 262.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch