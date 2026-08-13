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13.08.2026 06:37:00
SMIFS Capital Markets stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMIFS Capital Markets hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 1.19 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMIFS Capital Markets noch ein Gewinn pro Aktie von 2.03 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMIFS Capital Markets in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 58.39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 72.8 Millionen INR im Vergleich zu 174.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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