SMIFS Capital Markets gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SMIFS Capital Markets hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.77 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.59 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 70.9 Millionen INR, gegenüber 90.4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21.61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch