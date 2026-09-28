SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zurich Insurance-Anteile an diesem Tag 382.80 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.612 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (581.20 CHF), wäre das Investment nun 1’518.29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.83 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 85.54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch