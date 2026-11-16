SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 430.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.245 Zurich Insurance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 15’234.77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 655.40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 52.35 Prozent.

Zurich Insurance wurde am Markt mit 96.56 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch