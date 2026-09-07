SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 07.09.2016 wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 257.20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 3.888 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 2’339.04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 601.60 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 133.90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zurich Insurance eine Marktkapitalisierung von 88.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch