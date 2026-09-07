Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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07.09.2026 10:02:28
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 07.09.2016 wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 257.20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 3.888 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 2’339.04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 601.60 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 133.90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Zurich Insurance eine Marktkapitalisierung von 88.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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