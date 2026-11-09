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|Zurich Insurance-Investition im Blick
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09.11.2026 10:02:21
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zurich Insurance-Anteile bei 566.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.765 Zurich Insurance-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 630.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’112.25 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 11.22 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 92.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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