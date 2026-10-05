UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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05.10.2026 10:02:19
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden UBS-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 32.73 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 305.530 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’077.60 CHF, da sich der Wert eines UBS-Anteils am 02.10.2026 auf 39.53 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20.78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UBS eine Börsenbewertung in Höhe von 121.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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