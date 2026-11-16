SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem UBS-Papier statt. Zum Handelsende stand das UBS-Papier an diesem Tag bei 16.81 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 595.061 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 40.45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’070.22 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 140.70 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 122.72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch