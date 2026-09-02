SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swisscom-Aktie an diesem Tag bei 474.70 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.107 Swisscom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 627.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’321.89 CHF wert. Mit einer Performance von +32.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 32.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch