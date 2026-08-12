Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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12.08.2026 10:02:28
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swisscom-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Swisscom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Swisscom-Anteile bei 582.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Swisscom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.718 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 635.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’091.92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9.19 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Swisscom eine Marktkapitalisierung von 32.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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