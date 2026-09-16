Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’866 0.4%  SPI 19’554 0.5%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’484 0.3%  Euro 0.9448 0.0%  EStoxx50 6’269 0.5%  Gold 4’350 1.3%  Bitcoin 62’149 0.4%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 107.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie im Fokus: Frasers-Chef Murray folgt auf Sturm als Aufsichtsratschef
Glencore-Aktie höher: Konzern beendet Geschäfte mit Radiant - mutmassliche Fälschungen
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie in Rot
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft - Aktien im Plus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Swisscom-Performance 16.09.2026 10:02:28

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Swisscom
673.92 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Am 16.09.2023 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Swisscom-Aktie letztlich bei 547.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.183 Swisscom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 673.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.94 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 34.18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten