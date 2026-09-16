Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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16.09.2026 10:02:28
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.09.2023 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Swisscom-Aktie letztlich bei 547.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.183 Swisscom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 673.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.94 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22.94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 34.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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