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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Lukratives Swiss Re-Investment? 17.08.2026 10:02:40

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Swiss Re
139.56 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swiss Re-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Re-Papier 146.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.684 Swiss Re-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.38 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 14.08.2026 auf 139.45 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.62 Prozent verringert.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 41.05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.1567 18.06.2027 156564790
Long 11.3374 17.12.2027 139598101
Long 929.6667 18.09.2026 158194327
Typ Hebel Verfall Valor
Short 929.6667 16.10.2026 158828318
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3239 11.36 157975966
Long 10.3348 7.28 159013200
Long 16.0368 3.82 157689177
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.7965 22.88 149457283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 141405082
Long 8 -12.97 142861616
Long 12 -8.33 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Re
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06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
06.08.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’957.16 19.71 S6HB9U
Short 15’270.38 13.77 S8UB1U
Short 15’818.88 8.99 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’347.00 17.08.2026 10:50:35
Long 13’772.52 19.71 S1BOXU
Long 13’464.05 13.84 SGBWIU
Long 12’887.83 8.99 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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