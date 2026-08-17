Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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17.08.2026 10:02:40
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swiss Re-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Re-Papier 146.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.684 Swiss Re-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.38 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 14.08.2026 auf 139.45 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.62 Prozent verringert.
Insgesamt war Swiss Re zuletzt 41.05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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