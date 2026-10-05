Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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05.10.2026 10:02:19
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 05.10.2016 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 86.25 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.594 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 141.45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’640.00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64.00 Prozent vermehrt.
Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 41.77 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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