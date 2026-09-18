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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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Rentable Swiss Life-Investition? 18.09.2026 10:02:29

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Swiss Life
920.33 CHF -1.57%
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Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 569.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Swiss Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.755 Swiss Life-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’641.98 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 17.09.2026 auf 935.60 CHF belief. Damit wäre die Investition 64.20 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24.96 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie ging am 20.10.2000 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Swiss Life
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