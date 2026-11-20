Heute vor 5 Jahren wurden Trades Swiss Life-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 506.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.973 Swiss Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 957.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’888.71 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 88.87 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich zuletzt auf 25.94 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie ging am 20.10.2000 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs der Swiss Life-Aktie lag damals bei 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch