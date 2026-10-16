Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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16.10.2026 10:02:18
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Swiss Life eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Life-Anteile bei 578.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 17.295 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’887.24 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 15.10.2026 auf 918.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 58.87 Prozent vermehrt.
Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24.49 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56.10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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