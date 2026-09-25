SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

Swiss Life-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 471.40 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.213 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 19’159.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 903.20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 91.60 Prozent gleich.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24.49 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Swiss Life-Anteile an der Börse SWX war der 20.10.2000. Damals wurde der erste Kurs eines Swiss Life-Anteils bei 56.10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch