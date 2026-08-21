Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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21.08.2026 10:02:26
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swiss Life-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Swiss Life-Papier bei 540.80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.185 Swiss Life-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168.53 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 20.08.2026 auf 911.40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.53 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 25.08 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers belief sich damals auf 56.10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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