SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Sika-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug an diesem Tag 232.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42.992 Sika-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (182.10 CHF), wäre die Investition nun 7’828.89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21.71 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29.70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch