SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 04.09.2021 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sika-Anteile bei 329.90 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.312 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’738.10 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 03.09.2026 auf 189.30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.62 Prozent eingebüsst.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch