Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
04.09.2026 10:02:29
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sika-Investment verlieren können.
Am 04.09.2021 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sika-Anteile bei 329.90 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.312 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’738.10 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 03.09.2026 auf 189.30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.62 Prozent eingebüsst.
Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30.09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Sika-Aktie steigt: Übernahme von Akkim abgeschossen (AWP)
|
03.09.26
|Sika Aktie News: Sika am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Verluste in Zürich: SMI legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.