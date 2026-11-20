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20.11.2026 10:02:10
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Sika-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sika-Papier bei 235.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.252 Sika-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 790.82 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 19.11.2026 auf 186.00 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 790.82 CHF entspricht einer negativen Performance von 20.92 Prozent.
Sika wurde am Markt mit 30.37 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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