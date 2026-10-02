SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren bedeutet

Sika-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 294.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.339 Sika-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 60.79 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 01.10.2026 auf 179.15 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 39.21 Prozent.

Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch