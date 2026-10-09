Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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09.10.2026 10:02:31
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Sika-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Sika-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 78.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Sika-Aktie investierten, hätten nun 12.821 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 2’190.38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 170.85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119.04 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 27.85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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