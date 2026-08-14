SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sika-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 77.67 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 128.755 Sika-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’611.58 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 13.08.2026 auf 191.15 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 146.12 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 31.00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch