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11.11.2026 10:02:29
SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Sandoz-Investment verdienen können.
Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54.64 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sandoz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.830 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.60 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 10.11.2026 auf 83.38 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 52.60 Prozent.
Die Erstnotiz des Sandoz-Papiers fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Sandoz-Papier bei 24.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sandoz
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sandoz am 11.11.2026
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