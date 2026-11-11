SMI-Wert Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

Die Sandoz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54.64 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sandoz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.830 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.60 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 10.11.2026 auf 83.38 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 52.60 Prozent.

Die Erstnotiz des Sandoz-Papiers fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Sandoz-Papier bei 24.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch