Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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21.08.2026 10:02:26
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Richemont-Anteile bei 123.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.117 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 182.95 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’484.98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 48.50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 109.15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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