SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 100.45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.996 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 170.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169.84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 69.84 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 100.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch