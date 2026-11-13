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|Profitables Richemont-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Richemont-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Richemont-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Richemont-Anteile bei 104.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 9.560 Richemont-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (176.15 CHF), wäre das Investment nun 1’684.03 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’684.03 CHF, was einer positiven Performance von 68.40 Prozent entspricht.
Richemont war somit zuletzt am Markt 103.68 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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