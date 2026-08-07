Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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07.08.2026 10:02:29
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Richemont-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Richemont-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Richemont-Aktie bei 58.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 172.414 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 196.15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33’818.97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 238.19 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Richemont einen Börsenwert von 115.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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