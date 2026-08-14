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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Richemont-Investition 14.08.2026 10:02:28

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richemont-Aktie Anlegern gebracht.

Richemont
192.11 CHF -1.70%
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Heute vor 1 Jahr wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 132.40 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.755 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 195.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.73 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.73 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Richemont belief sich zuletzt auf 114.02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Richemont
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