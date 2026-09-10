SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Partners Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1’063.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.094 Partners Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.58 CHF, da sich der Wert eines Partners Group-Papiers am 09.09.2026 auf 665.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37.42 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Partners Group belief sich jüngst auf 17.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch