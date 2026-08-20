SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 923.40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.108 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 77.99 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 19.08.2026 auf 720.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.01 Prozent verringert.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 18.33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch