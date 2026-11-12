SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Partners Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Partners Group-Papier bei 1’050.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.095 Partners Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 65.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 684.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.86 Prozent verringert.

Am Markt war Partners Group jüngst 17.50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch