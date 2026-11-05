SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 961.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, befänden sich nun 10.401 Partners Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 7’125.03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 685.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.75 Prozent.

Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch