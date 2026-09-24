SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’594.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.272 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 624.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’915.96 CHF wert. Damit wäre die Investition um 60.84 Prozent gesunken.

Insgesamt war Partners Group zuletzt 16.10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch