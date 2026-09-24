Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
24.09.2026 10:02:04
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Partners Group-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’594.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.272 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 624.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’915.96 CHF wert. Damit wäre die Investition um 60.84 Prozent gesunken.
Insgesamt war Partners Group zuletzt 16.10 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:30
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SMI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)