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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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Investmentbeispiel 27.08.2026 10:02:02

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren bedeutet

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Partners Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Partners Group
749.03 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Partners Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’623.50 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Partners Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.616 Partners Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 453.10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 735.60 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 54.69 Prozent.

Partners Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Partners Group
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