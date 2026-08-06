SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Partners Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 447.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.237 Partners Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 721.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’613.42 CHF wert. Mit einer Performance von +61.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 18.50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch